Nascondeva in casa dosi di wax hashish e marijuana pronte per essere spacciate | pusher arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo essere stato scoperto con un'elevata quantità di sostanze stupefacenti pronte per la vendita. Nella sua abitazione sono state trovate dosi di wax, hashish e marijuana, accuratamente suddivise per essere distribuite facilmente. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al fermo del pusher e alla scoperta di un vero e proprio campionario di droga.
Nascondeva in casa un campionario di sostanze stupefacenti, già ripartite in dosi, in modo da soddisfare le richieste dei potenziali clienti. Il pusher, un 30enne originario dello Sri Lanka, è stato arrestato dalla polizia. L'uomo è stato fermato per un controllo dai poliziotti del commissariato.
