Nasconde droga nelle casse del karaoke
Un uomo è stato scoperto a nascondere droga all’interno di una cassa di karaoke, convinto che fosse un modo sicuro per celare il suo traffico. L’episodio evidenzia le tecniche utilizzate dai criminali per occultare sostanze illegali in oggetti apparentemente innocenti. La scoperta ha portato all’arresto e all’avvio di indagini sulle rotte di spaccio.
Si era fatto consegnare la droga nascosta all’interno di una cassa di karaoke, pensando che fosse un oggetto al di sopra di ogni sospetto. Ma non è andata così: è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Rho. In manette in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti è finito un 44enne italiano. E’ successo nei giorni scorsi quando i carabinieri sono interventi nel deposito di una società di logistica di via Risorgimento dove era dove era stato rinvenuto un pacco sospetto contenente una cassa da karaoke. Erano stati gli addetti ai controlli a segnalare l’anomalia e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine nel giorno in cui il destinatario avrebbe dovuto ritirare il pacco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Nasconde droga nel sottotetto della sua abitazione, spacciatore 47enne arrestato dai carabinieri
Pozzuoli: nasconde in casa droga e munizioni. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato
Padova, nasconde la droga nella macchinina del figlio: arrestato
Catania, nasconde cocaina e marijuana nel frigo di casa, a scoprirle i cani antidroga I controlli sono stati estesi anche all’auto dell’uomo dove è stata notata una bustina con 3,5 grammi di marijuana che è stata sequestrata insieme alla somma di 460 euro in c - facebook.com Vai su Facebook
Aggredisce i genitori e nasconde la droga in camera da letto: 34enne fermato dai carabinieri ad Arluno legnanonews.com/aree-geografic… #CarabinieriLegnano Vai su X
Nasconde droga nelle casse del karaoke - Si era fatto consegnare la droga nascosta all’interno di una cassa di karaoke, pensando che fosse un oggetto al di sopra di ogni sospetto. Come scrive msn.com
La vertenza Siae Microelettronica. Da mesi senza ricevere lo stipendio. Lavoratori in corteo fino al Comune ilgiorno.it
Perdite d’acqua, chiuse alcune aree della Panizzi ilrestodelcarlino.it
Cimiteri cittadini senza frontiere. Nuove aree per le altre religioni ilgiorno.it
Imu, Roma e Milano sono le città più care: dove si spende di più e di meno quifinanza.it
San Gregorio cambia proprietà. La parrocchia romena compra i muri ilgiorno.it
Commento al Vangelo di oggi 10 dicembre 2025: Mt 11,28-30 lalucedimaria.it