Nasconde droga nelle casse del karaoke

10 dic 2025

Un uomo è stato scoperto a nascondere droga all’interno di una cassa di karaoke, convinto che fosse un modo sicuro per celare il suo traffico. L’episodio evidenzia le tecniche utilizzate dai criminali per occultare sostanze illegali in oggetti apparentemente innocenti. La scoperta ha portato all’arresto e all’avvio di indagini sulle rotte di spaccio.

Si era fatto consegnare la droga nascosta all’interno di una cassa di karaoke, pensando che fosse un oggetto al di sopra di ogni sospetto. Ma non è andata così: è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Rho. In manette in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti è finito un 44enne italiano. E’ successo nei giorni scorsi quando i carabinieri sono interventi nel deposito di una società di logistica di via Risorgimento dove era dove era stato rinvenuto un pacco sospetto contenente una cassa da karaoke. Erano stati gli addetti ai controlli a segnalare l’anomalia e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine nel giorno in cui il destinatario avrebbe dovuto ritirare il pacco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

