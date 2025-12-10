Nasce Consorzio Bella gente idea Una Nuova Agorà con Laura Freddi

È nato il Consorzio “Bella Gente”, promosso dall’Associazione Una Nuova Agorà, con l’obiettivo di valorizzare valori come solidarietà, onestà e responsabilità sociale. L’iniziativa mira a mettere al centro della vita quotidiana e pubblica questi principi fondamentali, promuovendo un rafforzamento del senso di comunità e di bellezza come elementi essenziali per una convivenza più coesa e consapevole.

Roma, 10 dic. (askanews) – É nato il Consorzio della Bella Gente, iniziativa promossa dall’Associazione Una Nuova Agorà che vuole – sostengono i promotori – riportare al centro della vita pubblica e privata quei valori che da sempre sorreggono le comunità: solidarietà, onestà, responsabilità sociale, cura dell’altro e riconoscimento della bellezza come fondamento di convivenza e crescita, soprattutto in un tempo frenetico e distratto. La giornata costituente si è tenuta nella sala Matteotti della Camera dei deputati e si è aperta con i saluti di Luca Russo, responsabile della comunicazione Una Nuova Agorà. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

