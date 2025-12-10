Nasce a Ribera il primo Faro di Controcorrente cittadini uniti per una politica nuova
A Ribera nasce il primo “Faro” di Controcorrente, un movimento di cittadini uniti per promuovere un approccio innovativo alla politica e all’amministrazione pubblica. Questa iniziativa mira a coinvolgere attivamente la comunità, stimolando un cambiamento nel modo di fare politica e di gestire il bene comune.
Un gruppo di cittadini riberesi ha deciso di unirsi per dare vita a un nuovo modo di intendere la politica e l’amministrazione pubblica. “Slegati dalle vecchie logiche e mossi da un sentimento condiviso di stanchezza e rassegnazione”, hanno scelto di reagire, mettendo insieme competenze e idee. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Tra Ribera e Caltabellotta nasce il Giardino della Pace: la musica diventa linguaggio di bellezza e dialogo
Riccardo Romano. . Un messaggio dal cuore del centro storico della città, messaggio, rivolto a tutti i riberesi, agli agricoltori e a ogni cittadino che ama ? questa terra: Ribera può e deve cambiare. La mia candidatura nasce da un sentimento profondo, da - facebook.com Vai su Facebook
A Bari nasce il faro-museo dedicato a Marconi e alla radio - del primo esperimento di trasmissione radio di Guglielmo Marconi fra Bari e la costa del Montenegro. Da ansa.it
Zelensky ha detto che è pronto a indire nuove elezioni entro tre mesi linkiesta.it
"Ormai è un regolamento di conti. Città ostaggio del centrosinistra" ilrestodelcarlino.it
Giornata mondiale del diabete, oltre 300 screening in piazza per il controllo della glicemia ilrestodelcarlino.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Meldola, raccolta doni per i bimbi ucraini ilrestodelcarlino.it
Milan, chi al posto di Maignan nel mercato? Spunta fuori il nome più interessante di tutti pianetamilan.it