Nasce a Ribera il primo Faro di Controcorrente cittadini uniti per una politica nuova

A Ribera nasce il primo “Faro” di Controcorrente, un movimento di cittadini uniti per promuovere un approccio innovativo alla politica e all’amministrazione pubblica. Questa iniziativa mira a coinvolgere attivamente la comunità, stimolando un cambiamento nel modo di fare politica e di gestire il bene comune.

Un gruppo di cittadini riberesi ha deciso di unirsi per dare vita a un nuovo modo di intendere la politica e l’amministrazione pubblica. “Slegati dalle vecchie logiche e mossi da un sentimento condiviso di stanchezza e rassegnazione”, hanno scelto di reagire, mettendo insieme competenze e idee. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it