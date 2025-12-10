Narcotizzava e stuprava le donne | netturbino condannato a 9 anni e 10 mesi di carcere

La corte d'appello di Roma ha condannato a 9 anni e 10 mesi di carcere Ubaldo Manuali, netturbino di 61 anni, riconosciuto colpevole di aver narcotizzato e stuprato tre donne incontrate tramite chat di incontri. La sentenza si basa sulle prove emerse durante il processo che hanno portato alla condanna definitiva dell'imputato.

I giudici della corte d'appello di Roma hanno condannato a 9 anni e 10 mesi di carcere Ubaldo Manuali, il netturbino 61enne, originario di Riano, imputato per violenza sessuale nei confronti di tre donne che aveva adescato nelle chat di incontri. L'appello ha dunque confermato la condanna emessa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Drogava e stuprava donne adescate online: condannato a 9 anni e 10 mesi anche in appello - Ubaldo Manuali, netturbino di Viterbo, drogava e stuprava donne adescate online con falsi profili social. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Ubaldo Manuali condannato in Appello a 9 anni e 10 mesi. Il netturbino stupratore narcotizzava le vittime a Roma - Confermata in Appello la condanna a 9 anni e dieci mesi per Ubaldo Manuali, il netturbino di 60 anni accusato di aver narcotizzato e violentato tre donne ... msn.com scrive