Napoli Woman l’accusa a fine gara | Insulti sessisti e offese dalla squadra under 14 maschile

Durante una partita tra una squadra maschile under 14 e la Napoli Women under 17, sono stati rivolti insulti sessisti e offese dalla squadra maschile. L'episodio ha suscitato polemiche e richieste di chiarimenti, ponendo l'attenzione sui comportamenti nel calcio giovanile e sulla necessità di promuovere il rispetto tra i giovani atleti.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ finita con una serie di insulti sessisti un incontro di calcio giovanile tra una squadra maschile under 14 e la Napoli Women under 17, la rappresentativa giovanile della formazione che milita nella serie A femminile. Agli sfottò sul campo sono seguiti una serie di insulti social molto pesanti, che hanno determinato la reazione della società con una lettera aperta pubblicata su Facebook. “Le nostre ragazze minorenni, atlete, figlie, studentesse – si legge – sono state oggetto di insulti sessisti e omofobi che nulla hanno a che fare con lo sport. Frasi volgari, allusioni esplicite, commenti sul corpo femminile e versi che imitavano atti sessuali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli Woman, l’accusa a fine gara: “Insulti sessisti e offese dalla squadra under 14 maschile”

