Napoli Woman l’accusa a fine gara | Insulti sessisti e offese dalla squadra under 14 maschile
Durante una partita tra una squadra maschile under 14 e la Napoli Women under 17, sono stati rivolti insulti sessisti e offese dalla squadra maschile. L'episodio ha suscitato polemiche e richieste di chiarimenti, ponendo l'attenzione sui comportamenti nel calcio giovanile e sulla necessità di promuovere il rispetto tra i giovani atleti.
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ finita con una serie di insulti sessisti un incontro di calcio giovanile tra una squadra maschile under 14 e la Napoli Women under 17, la rappresentativa giovanile della formazione che milita nella serie A femminile. Agli sfottò sul campo sono seguiti una serie di insulti social molto pesanti, che hanno determinato la reazione della società con una lettera aperta pubblicata su Facebook. “Le nostre ragazze minorenni, atlete, figlie, studentesse – si legge – sono state oggetto di insulti sessisti e omofobi che nulla hanno a che fare con lo sport. Frasi volgari, allusioni esplicite, commenti sul corpo femminile e versi che imitavano atti sessuali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Pacù. . Via Orazio 82 #pacùnapoli #aperitivonapoli #visitnaples #aperitivo #naples #napoli #woman #cocktailbar #romantic #bar #viaorazio82 #viaorazio149g #wine #food Vai su Facebook
Scuola, firmate le nuove indicazioni di Valditara sui programmi scolastici: come cambiano medie e elementari metropolitanmagazine
Bareggio, tre operai travolti dal cedimento di un terrapieno: uno di loro ricoverato in codice rosso ilgiorno.it
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate: verserà 723 milioni. Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 ... ilfattoquotidiano.it
Cesenatico accoglie il grande tennis: in arrivo "Start Romagna Cup", il primo torneo Atp Challenger 50 ilfattoquotidiano.it
“Padre, figlio e spirito azzurro”: la madeleine di Bruno Marra ha il profumo delle graffe all’Edenlandia ilnapolista.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com