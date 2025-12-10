Napoli usavano veicoli intestati a defunti per non pagare le multe | identificati i reali conducenti

2anews.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale di Napoli ha scoperto un sistema fraudolento in cui veicoli intestati a defunti venivano utilizzati per evitare il pagamento di multe. Attraverso un'indagine approfondita, sono stati identificati i conducenti reali di oltre 1.000 violazioni, con multe totali di circa 75.000 euro.

La Polizia Locale ha individuato i responsabili di più di 1.000 violazioni commesse con due auto registrate a persone decedute: multe per 75mila euro. La Polizia Locale di Napoli ha individuato i reali utilizzatori di due veicoli intestati a persone decedute, che avevano accumulato oltre 500 sanzioni ciascuno. Il mancato aggiornamento dei documenti di circolazione, . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli usavano veicoli intestati a defunti per non pagare le multe identificati i reali conducenti

© 2anews.it - Napoli, usavano veicoli intestati a defunti per non pagare le multe: identificati i reali conducenti

Napoli usano auto intestate a morti per non pagare le multe | denunciati devono dare 75mila euro - Zazoom Social News

Mille multe in due usavano veicoli intestati ai morti - Zazoom Social News

napoli usavano veicoli intestatiMille multe in due, usavano veicoli intestati ai morti: denunciati a Napoli - Due automobilisti a Napoli collezionavano multe con auto intestate a defunti: oltre mille verbali e 75mila euro di sanzioni. blitzquotidiano.it scrive

napoli usavano veicoli intestatiMille multe in due, usavano veicoli intestati ai morti - In due avevano accumulato 500 multe ciascuno, utilizzando le auto intestate ad altrettanti morti. Da ansa.it