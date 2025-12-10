Napoli usano auto intestate a morti per non pagare le multe | denunciati devono dare 75mila euro

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sistema illecito per evitare il pagamento delle multe: alcuni individui utilizzavano veicoli intestati a persone decedute. Attraverso le telecamere, sono stati identificati e denunciati, con l’obbligo di risarcire un importo di 75mila euro. Un’operazione che mette in luce le strategie adottate per eludere le sanzioni amministrative.

Usavano auto intestate a persone decedute per non pagare le multe. Incastrati dalle telecamere, sono stati denunciati: dovranno risarcire 75mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

napoli usano auto intestateNapoli, usano auto intestate a morti per non pagare le multe: denunciati, devono dare 75mila euro - Incastrati dalle telecamere, sono stati denunciati: dovranno risarcire 75mila euro. Si legge su fanpage.it