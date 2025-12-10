NAPOLI-TORINO 2-0 | IN EVIDENZA | Il magnifico McTominay regala una tripla al Napoli | Serie A 2024 25

Nel match tra Napoli e Torino, gli azzurri si impongono 2-0 grazie alla doppietta di Scott McTominay, che si conferma protagonista e decisivo per il risultato. La vittoria permette al Napoli di consolidare la prima posizione in classifica nella Serie A 2024/25.

Scott McTominay è ancora una volta matchwinner del Napoli, segnando una doppietta: i Partenopei battono il Torino 2-0 e si aggiudicano il primo posto a titolo definitivo.

