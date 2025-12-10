NAPOLI-TORINO 2-0 | IN EVIDENZA | Il magnifico McTominay regala una tripla al Napoli | Serie A 2024 25
Nel match tra Napoli e Torino, gli azzurri si impongono 2-0 grazie alla doppietta di Scott McTominay, che si conferma protagonista e decisivo per il risultato. La vittoria permette al Napoli di consolidare la prima posizione in classifica nella Serie A 2024/25.
Scott McTominay è ancora una volta matchwinner del Napoli, segnando una doppietta: i Partenopei battono il Torino 2-0 e si aggiudicano il primo posto a titolo definitivo. Guarda questo video su Youtube L'articolo NAPOLI-TORINO 2-0 IN EVIDENZA Il magnifico McTominay regala una tripla al Napoli Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Roberto Policano ospite a TvPlay: dalla fascia tra Roma, Torino e Napoli, allo scouting per l’Udinese
Sciopero generale 21 e 22 settembre, i trasporti si bloccano per Gaza: orari e fasce di garanzia a Milano, Roma, Torino e Napoli
Proteste per Gaza, studenti bloccano gli ingressi delle Università a Roma, Torino, Bologna | A Napoli bruciate le foto di Meloni e Netanyahu
Torino non hanno digerito il ko contro Conte: "Napoli non sfavillante, ma Juve ridicola. Disastro" La Juventus ammirata a Napoli è stata fortemente criticata dai suoi tifosi e da molti addetti ai lavori. - facebook.com Vai su Facebook
Però dobbiamo chiarire: quando il bus di una squadra arriva con vetri sfondati da pietre chi minimizza è colluso con chi le tira. Chi si sia a Napoli, Firenze, Bologna, Torino o Milano. #Juve Vai su X
Torino-Milan 2-3, Pulisic più forte della febbre: doppietta e rimonta che porta i rossoneri in vetta con il Napoli - Una rimonta sensazionale grazie a un Pulisic più forte della febbre. Come scrive eurosport.it
