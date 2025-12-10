Napoli sentenza per lo scoppio nella fabbrica di fuochi | parenti delle vittime tentano di aggredire i giudici

A Napoli, una sentenza sulla tragica esplosione nella fabbrica di fuochi ha scatenato l'irritazione dei parenti delle vittime, che hanno tentato di aggredire i giudici. Nell'esplosione persero la vita tre persone: le gemelle Sara e Aurora Esposito di 26 anni e Samuel Tafciu di 18. La vicenda ha suscitato forte tensione e dolore nella comunità.

Nell'esplosione morirono tre persone, le gemelle Sara e Aurora Esposito di 26 anni e il 18enne Samuel Tafciu.

Morti nella fabbrica di fuochi a Ercolano, condanne a 17 anni di reclusione: in aula la rabbia dei parenti - Condanna a 17 anni di reclusione per Pasquale Punzo e Vincenzo D’Angelo, ritenuti responsabili della morte di tre operai travolti dallo scoppio di una fabbrica di fuochi di artificio un ... Segnala msn.com