Napoli Scampia tentano di rubare i fari di un’auto | due uomini arrestati

A Scampia, Napoli, due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato mentre tentavano di rubare i fari di un'auto parcheggiata. La fuga dei ladri è stata interrotta grazie all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno sequestrato arnesi da scasso e messo fine all'episodio di tentato furto, culminato in una colluttazione.

Polizia di Stato arresta due uomini a Scampia sorpresi a rubare fari da un’auto parcheggiata: fuga fallita, colluttazione e arnesi da scasso sequestrati. Scampia, tentano di rubare i fari di un’auto: arrestati due uomini. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 50enne e un 52enne, entrambi napoletani con precedenti, per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’intervento della Polizia dopo la segnalazione. Gli agenti dei Commissariati Scampia e Secondigliano, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Piedimonte d’Alife dopo una segnalazione alla Sala Operativa che indicava la presenza di due uomini che si aggiravano tra le auto in modo sospetto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Scampia, tentano di rubare i fari di un’auto: due uomini arrestati

Napoli, Scampia: arrestato 20enne per spaccio di droga

Napoli Scampia e Secondigliano: Controlli dei carabinieri. Sequestri e blitz antidroga

Al via "Scampia Project – A vele spiegate", tre giorni di laboratori e arte nell'ambito di "Napoli 2500"

Due uomini, di 52 e 50 anni, sono stati arrestati dopo una colluttazione nel parcheggio della metro di Scampia, Napoli Nord: avevano appena rubato i fari di un veicolo parcheggiato Vai su Facebook

Nel parcheggio della metro a rubare fari delle auto in pieno giorno, due arresti a Scampia - Due uomini, di 52 e 50 anni, sono stati arrestati dopo una colluttazione nel parcheggio della metro di Scampia, Napoli Nord: avevano appena rubato i fari ... Secondo fanpage.it