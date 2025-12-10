Napoli rissa in tribunale dopo la sentenza sulla fabbrica di fuochi | il video

Un violento scontro si è verificato nel tribunale di Napoli dopo la pronuncia della sentenza sulla fabbrica di fuochi. Nel video si vede un’accesa rissa con urla, sedie e scrivanie ribaltate, e un tentativo di aggredire i giudici, sventato dall’intervento tempestivo delle forze di polizia.

Urla, sedie e scrivanie ribaltate e un tentativo di scagliarsi contro i giudici evitato grazie all'intervento delle forze di polizia. È la reazione dei parenti delle vittime in tribunale a Napoli dopo la lettura della sentenza nel processo in abbreviato per lo scoppio nella fabbrica abusiva di fuochi di artificio di Ercolano, in provincia di Napoli, avvenuto il 18 dicembre del 2024.

Caos in tribunale a Napoli dopo la sentenza per lo scoppio nella fabbrica di fuochi di Ercolano: i parenti delle vittime tentano di aggredire i giudici - L'incidente, avvenuto il 18 dicembre 2024, aveva causato la morte di tre persone: le gemelle Sara e Aurora Esposito, 26 anni, e il diciottenne Samuel Tafciu ... Da open.online

Napoli, condanne per la fabbrica abusiva di fuochi d'artificio. Aggressione ai giudici dopo la sentenza - Due condanne a 17 anni di reclusione e una terza condanna a 4 anni per l'esplosione che il 18 novembre 2024 è costata la vita a tre ... iltempo.it scrive

