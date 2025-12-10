Napoli rientro di Lukaku | l’annuncio in diretta di Conte

Romelu Lukaku è tornato in gruppo a Napoli, con l'annuncio di Antonio Conte in diretta. Mentre si avvicina il debutto nella sesta giornata di Champions League, i partenopei affrontano il Benfica in una trasferta cruciale per il loro percorso europeo.

Sempre meno al fischio d’inizio della sesta giornata di Champions League, con gli azzurri che fanno visita al Benfica, in una sfida più delicata che mai. All’Estadio Da Luz, Antonio Conte dovrebbe affidarsi alla stessa formazione che ha battuto la Juventus in campionato, in attesa del rientro degli infortunati. E proprio tra questi c’è anche il ritorno, ormai sempre più vicino, di Romelu Lukaku. “Può venire a bussare alla mia porta”, Conte parla chiaro sul belga. A far luce sulle condizioni del 9 numero azzurro, ci ha pensato proprio Antonio Conte alla vigilia del match contro il Benfica. Di seguito le sue parole ai microfoni di Prime Video: “Quanto torna Lukaku? Sui calciatori infortunati non forzo mai la mano e lascio libero arbitrio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it