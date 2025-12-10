Napoli novità nella lista Champions | Lukaku rientra fuori De Bruyne per infortunio

Calcionews24.com | 10 dic 2025

Il Napoli annuncia importanti novità nella lista per la Champions League: Lukaku si riavvicina al rientro dopo un lungo infortunio, mentre De Bruyne viene escluso per problemi fisici. La rivoluzione nella rosa potrebbe influenzare le strategie della squadra in vista delle prossime sfide, offrendo nuove opportunità e sfide per i partenopei.

Champions League, rivoluzione nella lista del Napoli: Lukaku torna disponibile, De Bruyne escluso per infortunio Romelu Lukaku è vicino al rientro dopo quasi quattro mesi di stop. L’attaccante belga, fermato da una lesione muscolare di alto grado rimediata in estate, è stato inserito nella lista Champions al posto di Kevin De Bruyne, ancora alle prese . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli novit224 lista championsNapoli, cambia la lista per la Champions League: Lukaku prende il posto di De Bruyne - Il Napoli ha ufficializzato un cambio alla lista per la Champions League: Lukaku prende il posto di De Bruyne Dopo quasi 4 mesi di attesa, il ritorno di Romelu Lukaku sembra essere ormai alle porte. Secondo gianlucadimarzio.com