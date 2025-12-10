Napoli-Mainoo? Ne ha parlato direttamente Manna prima del Benfica!

Prima del match di Champions League contro il Benfica, Giovanni Manna ha condiviso le sue considerazioni sulla trasferta e sulle sfide in arrivo. L'attenzione è tutta sulla partita che attende il Napoli, con approfondimenti e analisi direttamente dall'addetto ai lavori, offrendo uno sguardo privilegiato sulla preparazione e le aspettative della squadra.

Il Napoli si sta preparando per scendere in campo, in trasferta, contro il Benfica in Champions League, ma nel frattempo ha parlato del match e non solo Giovanni Manna a ‘Sky Sport’. Occhio anche alle parole su Mainoo, giocatore che viene accostato alla squadra di Conte ormai con sempre più insistenza. Napoli-Mainoo? Ecco cos’ha detto Manna. A ‘Sky Sport’, Manna ha dichiarato: “ Nome nuovo in canna? Mainoo? No ma è un calciatore che è accostato da agosto per età prospettiva, ma la squadra è consolidata. Siamo contati in mezzo al campo, non è una novità, ma neanche un alibi. I ragazzi prima o poi torneranno e noi faremo le nostre valutazioni”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Mainoo? Ne ha parlato direttamente Manna prima del Benfica!

