Napoli guarda chi si rivede | il beniamino dei tifosi sarà presente con il Benfica

Questa sera si disputerà Benfica-Napoli, gara molto importante per il percorso europeo degli azzurri di Conte. Non è la prima volta che le due compagini si affrontano in UCL: l’ultima fu nel 2016, epoca del grande Napoli di Sarri. Tra i giocatori di quella rosa vi era anche José Maria Callejon, giocatore iconico della storia partenopea. Il caso vuole che lo spagnolo si ricongiunga alla sua ex squadra: stasera sarà presente al Da Luz come commentatore televisivo. Callejon presente a Benfica-Napoli: sarà commentatore televisivo. In occasione di Benfica-Napoli i tifosi partenopei presenti in trasferta e sintonizzati su Prime Video avranno la possibilità di ricongiungersi con uno dei loro idoli degli anni passati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it