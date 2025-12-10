Napoli guarda chi si rivede | il beniamino dei tifosi sarà presente con il Benfica
Stasera, il Napoli torna in campo in una sfida europea contro il Benfica, un match fondamentale nel cammino degli azzurri di Conte. Tra i protagonisti, torna a sorpresa un beniamino dei tifosi, pronto a dare il suo contributo in questa importante occasione. Una serata di grande attesa per il club partenopeo e i suoi sostenitori.
Questa sera si disputerà Benfica-Napoli, gara molto importante per il percorso europeo degli azzurri di Conte. Non è la prima volta che le due compagini si affrontano in UCL: l’ultima fu nel 2016, epoca del grande Napoli di Sarri. Tra i giocatori di quella rosa vi era anche José Maria Callejon, giocatore iconico della storia partenopea. Il caso vuole che lo spagnolo si ricongiunga alla sua ex squadra: stasera sarà presente al Da Luz come commentatore televisivo. Callejon presente a Benfica-Napoli: sarà commentatore televisivo. In occasione di Benfica-Napoli i tifosi partenopei presenti in trasferta e sintonizzati su Prime Video avranno la possibilità di ricongiungersi con uno dei loro idoli degli anni passati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
