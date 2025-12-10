Napoli Conte | Benfica? Veniamo con la voglia di fare il massimo ogni gara deve essere importante

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, esprime la determinazione della squadra in vista della sfida contro il Benfica, sottolineando l'importanza di ogni incontro. Ricorda inoltre l'intensità della partita contro la Juventus, evidenziando gli sforzi fisici e nervosi necessari per affrontare impegni di alto livello.

Conte: con la Juventus è stata una gara bella intensa, abbiamo speso tanto, energie fisiche e nervose, sono impegni di cartello. Alla vigilia della gara di Champions League contro il Benfica, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto nella sala conferenze dello stadio da Luz per rispondere alle domande dei giornalisti: Conte: su Mourinho ed il primo incrocio in Champions. “Parliamo di un grandissimo allenatore, il suo curriculum parla in maniera chiara. Sono contento di incontrarlo, sarà un piacere rivederlo e salutarlo. Non devo spiegare io chi è Mourinho”. Conte sull’importanza di questa vigilia. 🔗 Leggi su Parlami.eu