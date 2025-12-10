Napoli Conte | Benfica? Veniamo con la voglia di fare il massimo ogni gara deve essere importante

Parlami.eu | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, esprime la determinazione della squadra in vista della sfida contro il Benfica, sottolineando l'importanza di ogni incontro. Ricorda inoltre l'intensità della partita contro la Juventus, evidenziando gli sforzi fisici e nervosi necessari per affrontare impegni di alto livello.

Conte: con la Juventus è stata una gara bella intensa, abbiamo speso tanto, energie fisiche e nervose, sono impegni di cartello. Alla vigilia della gara di Champions League contro il Benfica, il tecnico del Napoli  Antonio Conte è intervenuto nella sala conferenze dello stadio  da Luz  per rispondere alle domande dei giornalisti: Conte: su Mourinho ed il primo incrocio in Champions. “Parliamo di un grandissimo allenatore, il suo curriculum parla in maniera chiara. Sono contento di incontrarlo, sarà un piacere rivederlo e salutarlo. Non devo spiegare io chi è Mourinho”. Conte sull’importanza di questa vigilia. 🔗 Leggi su Parlami.eu

napoli conte benfica veniamo con la voglia di fare il massimo ogni gara deve essere importante

© Parlami.eu - Napoli, Conte: “Benfica? Veniamo con la voglia di fare il massimo, ogni gara deve essere importante

Pronostico Manchester City-Napoli: Conte ci riprova nella notte di De Bruyne

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

napoli conte benfica veniamoPagina 2 | Conte e Mourinho, l’altra Benfica-Napoli: “Voleva stuzzicarmi? Ci sono cose oggettive….” - Il tecnico degli azzurri, accompagnato dall'ex di turno David Neres, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions al Da Luz contro il Benfica: le dichiarazioni ... Secondo tuttosport.com