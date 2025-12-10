Napoli clamoroso scambio con il Milan | Lucca da Allegri e un rossonero in azzurro

Il mercato del calcio si infiamma con un possibile scambio tra Napoli e Milan: Lorenzo Lucca potrebbe cambiare maglia, con un rossonero in arrivo in azzurro. La situazione del giovane attaccante si complica a causa del ritorno di Lukaku e delle valutazioni di Conte, aprendo scenari di mercato interessanti e sorprendenti per entrambe le squadre.

In casa Napoli prende quota l'ipotesi cessione per Lorenzo Lucca: da un lato il prossimo rientro di Lukaku potrebbe farlo scivolare indietro nelle gerarchie, dall'altro il rendimento e la considerazione da parte di Conte sin qui non sono fattori dalla sua parte. Ebbene, a gennaio si potrebbe palesare l'ipotesi cessione dopo circa 6 mesi dal suo passaggio in azzurro. Il Milan è fortemente interessato e starebbe pensando a un possibile scambio con Ruben Loftus-Cheek, anch'egli poco impiegato sin qui. Loftus-Cheek per Lucca: Napoli e Milan ragionano sullo scambio. Come riportato dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, si potrebbe concretizzare uno scenario di mercato piuttosto sorprendente per quanto riguarda Lorenzo Lucca.

