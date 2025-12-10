Napoli auto intestate a defunti per evitare le multe | scoperto il trucco due uomini denunciati

Due uomini sono stati denunciati a Napoli per aver intestato auto a defunti al fine di evitare multe e divieti di sosta. Per anni hanno circolato e parcheggiato senza rispettare le norme, sfruttando questo stratagemma. L'indagine ha svelato il loro tentativo di eludere le sanzioni, portando alla scoperta di un inganno che ha coinvolto più veicoli.

Per anni hanno circolato e parcheggiato senza curarsi dei divieti, convinti di poter eludere ogni sanzione. Il loro stratagemma era semplice quanto illecito: utilizzare automobili registrate a nome di persone decedute, così da evitare il pagamento delle contravvenzioni. In questo modo sono riusciti a collezionare, nel tempo, oltre mille verbali, per un totale di circa.

