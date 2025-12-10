Napoli apre Le muse | inaugurato il centro educativo in piazza Mercato

A Napoli è stato inaugurato il centro educativo “Le Muse” in piazza Mercato, un nuovo spazio dedicato a combattere la dispersione scolastica. L'iniziativa mira a offrire supporto e opportunità ai giovani, creando un punto di riferimento per l'educazione e l'inclusione nel quartiere.

Inaugurato in piazza Mercato a Napoli il centro educativo "Le Muse", un luogo che ha come obiettivo il contrasto alla dispersione scolastica. Scivoli, giochi, calciobalilla e tavolo da ping pong. Sembra proprio una sala giochi il centro educativo "Le Muse" inaugurato in piazza Mercato a Napoli, ma in realtà è molto di più: un luogo

