Napoleone La morte di Dio con Lino Guanciale al Teatro Chiesa

Dal 12 al 14 dicembre, il Teatro Chiesa ospita Lino Guanciale in “Napoleone. La morte di Dio”, un evento teatrale che esplora il mito e la figura storica di Napoleone attraverso una narrazione intensa e coinvolgente. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di teatro e storia, in scena per tre giorni di grande spettacolo.

Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre, il palcoscenico del Teatro Chiesa ospita Lino Guanciale in “Napoleone. La morte di Dio”.La questione del lutto, il rapporto con i padri e le figure degli eroi attraversano il teatro fin dalla sua nascita. Basti pensare a quanto di questi temi sia imbevuta la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Lino Guanciale in Napoleone. La morte di Dio - Teatro Nazionale Genova (piazza Borgo Pila, 42) è in scena Napoleone. Da mentelocale.it

