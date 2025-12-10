Napoleone La morte di Dio con Lino Guanciale al Teatro Chiesa

Dal 12 al 14 dicembre, il Teatro Chiesa ospita Lino Guanciale in “Napoleone. La morte di Dio”, un evento teatrale che esplora il mito e la figura storica di Napoleone attraverso una narrazione intensa e coinvolgente. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di teatro e storia, in scena per tre giorni di grande spettacolo.

La questione del lutto, il rapporto con i padri e le figure degli eroi attraversano il teatro fin dalla sua nascita.

Teatro Nazionale Genova (piazza Borgo Pila, 42)