Mutui i numeri della Toscana Quello green è il più conveniente

L'interesse per i mutui green sta crescendo in tutta Italia, con particolare attenzione alla Toscana. Questo articolo analizza i dati aggiornati sul mercato dei mutui nella regione, evidenziando le opportunità offerte da soluzioni sostenibili e i vantaggi economici che esse garantiscono, con un focus speciale su Firenze e le sue condizioni più vantaggiose.

Firenze, 10 dicembre 2025 – Tra le soluzioni di finanziamento disponibili oggi sul mercato, quella dei mutui green rappresenta la migliore per ottenere le condizioni più favorevoli. Queste tipologie di finanziamento sono finalizzate all'acquisto di un immobile ad alta efficienza energetica, oppure alla ristrutturazione per il miglioramento delle prestazioni energetiche dello stesso, e trattandosi di strumenti in linea con le politiche europee a favore della transizione ecologica, studiati per favorire la riqualificazione energetica delle case e per incentivare l'acquisto di immobili ad alta efficienza, permettono ai consumatori di beneficiare di un notevole risparmio sui costi del finanziamento, con gli istituti di credito che offrono tassi di interesse più bassi fino a 40-50 punti base rispetto alle opzioni tradizionali.

