Mutti Centromarca | Famiglie scelgono marca anche con minor potere d' acquisto

L'importanza del marchio nel panorama italiano si conferma, con oltre il 66% della quota di mercato appartenente alle marche. Tuttavia, la crescente riduzione del potere d'acquisto sta influenzando le scelte dei consumatori, spingendoli a mantenere la fedeltà alla marca anche in tempi di maggior cautela economica.

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "La marca rappresenta oltre due terzi della quota di mercato in Italia, ma deve inevitabilmente fare i conti con la riduzione del potere d'acquisto avvenuta in modo particolare negli ultimi anni. Riteniamo che la crescita dei salari, la ripresa economica e la diminuzione dell'inflazione - già oggi in corso - permetteranno di riportare un po' di denaro nelle tasche dei cittadini". Lo ha detto il presidente di Centromarca, Francesco Mutti, partecipando oggi a Milano all'incontro annuale con i giornalisti per illustrare considerazioni e dati raccolti dall'associazione sulle dinamiche e sulle prospettive 2026 dell'economia, del comparto del largo consumo e dell'industria di marca.