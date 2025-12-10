Musical al Ventidio Basso Frankenstein Jr e Sister Act Risate in musica a teatro

Ascoli Capitale del Musical. Titoli noti al grande pubblico, da Frankestein Junior, a Sister Act, fino al Gatto con gli stivali. Proprio la rivisitazione della storia resa celebre da Whoopi Goldberg sul grande schermo è il progetto che la Fly Communications del Presidente Christian Mosca ha presentato all’amministrazione comunale. "Un progetto che si concretizzerà nel 2026 - ha ammesso lo stesso Mosca - andando a sopperire una carenza che abbiamo qui in Italia dove non esiste una rassegna dedicata interamente a questo tipo di show. Ci avvaleremo della collaborazione con i teatri di Broadway con cui stiamo già lavorando grazie anche alle iniziative di Giocamondo Study a New York e porteremo qui ad Ascoli le principali compagnie nazionali e internazionali per una settimana di spettacoli travolgenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musical al Ventidio Basso. Frankenstein Jr e Sister Act. Risate in musica a teatro

