Musica e medicina incontro alla Statale col primario Renzi
Si è concluso alla Statale di Macerata il ciclo di conferenze
"La musica è il modo che le cellule hanno di parlare tra loro e di scambiarsi informazioni". Si è chiuso alla Statale di Macerata il ciclo di conferenze "Scienza in Città - Incontri ravvicinati con la scienza per curiosi, dubbiosi e appassionati", organizzato dall’associazione Amici del Liceo Galilei, con la serata "Musica Medicina Salute", legata ai rapporti tra musica e benessere. Dopo l’introduzione dell’oncologo Massimo Catarini, protagonista dell’incontro è stato Gianfilippo Renzi, direttore del pronto soccorso di Ascoli. Al centro della sua riflessione la frequenza di 432 hertz, che il medico ha definito "il nostro stato sonoro naturale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Annamaria Tonini, l’intervista: “La musica per me è una medicina”
Annamaria Tonini, l’intervista: “La musica per me è una medicina”
Musica e solidarietà con l'evento "Sanremo (e non solo) Gold" Posti esauriti al Palazzetto dello Sport di Noventa di Piave per il concerto di beneficenza a favore del reparto di Medicina dell’ospedale di San Donà di Piave. Un pubblico caloroso ha accolto c - facebook.com Vai su Facebook
Musica e medicina, incontro alla Statale col primario Renzi - "La musica è il modo che le cellule hanno di parlare tra loro e di scambiarsi informazioni". Scrive ilrestodelcarlino.it
Gli esperti del Bambino Gesù: "Il miglior regalo di Natale per i figli? Giocare con loro" agi.it
David Rossi e la pista omicidio: “Trattenuto per un braccio e lasciato cadere”. Svolta a lungo attesa dalla ... lanazione.it
Si apre la mostra di Ghezzi: le sue: "Naturografie" lanazione.it
Svolta per il Trasimeno. Nuovo impianto potenziato di microfiltrazione dell’acqua lanazione.it
Fuori dal Coro, l'urlo di Mario Giordano: "Ci batteremo, lo prometto" liberoquotidiano.it
Inaugurato il Parco delle Connessioni. Un’area avventura inclusiva per tutti lanazione.it