musica e medicina incontro alla statale col primario renzi

Si è concluso alla Statale di Macerata il ciclo di conferenze

"La musica è il modo che le cellule hanno di parlare tra loro e di scambiarsi informazioni". Si è chiuso alla Statale di Macerata il ciclo di conferenze "Scienza in Città - Incontri ravvicinati con la scienza per curiosi, dubbiosi e appassionati", organizzato dall’associazione Amici del Liceo Galilei, con la serata "Musica Medicina Salute", legata ai rapporti tra musica e benessere. Dopo l’introduzione dell’oncologo Massimo Catarini, protagonista dell’incontro è stato Gianfilippo Renzi, direttore del pronto soccorso di Ascoli. Al centro della sua riflessione la frequenza di 432 hertz, che il medico ha definito "il nostro stato sonoro naturale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it