' Musica Civica' appuntamento con il naturalista Giorgio Volpi e l’Ensemble Metamorphosi

Domenica 14 dicembre alle ore 19 presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia dell’Università di Foggia si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole’. In questa occasione, il naturalista Giorgio Volpi sarà protagonista di una conversazione intitolata ‘Lezioni della natura tra scienza e meraviglia’, accompagnata dall’Ensemble Metamorphosi.

Penultimo appuntamento per la rassegna 'Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole'.

“Aspettando il Natale”, tre appuntamenti musicali promossi dalla Scuola Civica di Musica SCM Don Tore Armeni. Si parte il 20 dicembre, con il concerto a cura della Scuola Civica con la partecipazione straordinaria del Maestro Giuseppe Di Liddo, alle 1 - facebook.com Vai su Facebook

