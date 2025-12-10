Museo Fattori domenica 14 dicembre la musica di Calliope

Livornotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 14 dicembre il Museo Fattori ospita l'esibizione di Calliope con il concerto “Melodie su tela”. Un evento che arricchisce il percorso culturale dedicato a Giovanni Fattori, proseguendo la serie di appuntamenti musicali e teatrali che uniscono arte e musica in un'esperienza immersiva e coinvolgente.

Con “Melodie su tela” proseguono gli eventi musicali e teatrali che trasformano in un percorso all'insegna delle arti la visita guidata alla mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” in corso a Villa Mimbelli. Domenica 14 dicembre, alle 17, la delicata e potente voce di Calliope sarà. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Museo Fattori, domenica 14 dicembre la musica di Calliope - Con “Melodie su tela” proseguono gli eventi musicali e teatrali che trasformano in un percorso all'insegna delle arti la visita guidata alla mostra “Giovanni Fattori. Come scrive livornotoday.it