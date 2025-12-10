Museo Fattori domenica 14 dicembre la musica di Calliope

Domenica 14 dicembre il Museo Fattori ospita l'esibizione di Calliope con il concerto “Melodie su tela”. Un evento che arricchisce il percorso culturale dedicato a Giovanni Fattori, proseguendo la serie di appuntamenti musicali e teatrali che uniscono arte e musica in un'esperienza immersiva e coinvolgente.

Con "Melodie su tela" proseguono gli eventi musicali e teatrali che trasformano in un percorso all'insegna delle arti la visita guidata alla mostra "Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura" in corso a Villa Mimbelli. Domenica 14 dicembre, alle 17, la delicata e potente voce di Calliope sarà.

Il Museo Fattori aperto anche lunedì 8 dicembre! Vi aspettiamo domani, dalle 10.00 alle 19.00, qui a Villa Mimbelli, con “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”. #MuseoFattori #WFattori Comune di Livorno - facebook.com Vai su Facebook

