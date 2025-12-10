Muore in vacanza addio ad Augusto Biagi farmacista molto amato e conosciuto
Lutto a Lucca e dintorni per la scomparsa di Augusto Biagi, farmacista stimato e amato dalla comunità. Muore improvvisamente a 61 anni durante una vacanza nel nord Italia, lasciando un vuoto tra amici e colleghi. La sua scomparsa ha profondamente colpito quanti lo avevano conosciuto e apprezzato.
Lucca, 10 dicembre 2025 - Un malore improvviso, sopraggiunto mentre era in vacanza nel nord Italia, ha strappato alla vita Augusto Biagi, 61 anni, farmacista molto conosciuto tra Lucca, Porcari e Capannori. Morto Andrea Paci, deejay e anima del Carnevale di Viareggio: “Hai fatto ballare tutti con la tua allegria” Un uomo schivo e gentile, legato da una lunga tradizione familiare al mondo della farmacia: i Biagi sono infatti una storica dinastia del settore a San Leonardo in Treponzio, dove oggi la sede è gestita dalla sorella Amelia, diventata negli ultimi anni nota sui social per i suoi video simpatici divulgativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
