Müller il patron dello yogurt fa l’amore con l’ultradestra tedesca E parte il boicottaggio
Un’immagine scattata nell’ottobre 2023 in un hotel di lusso a Cannes ha scatenato un acceso dibattito online e una vasta campagna di boicottaggio. La foto ha coinvolto Müller, noto produttore di yogurt, e il suo presunto legame con figure dell’ultradestra tedesca, suscitando reazioni contrastanti e polemiche sui social media.
Una foto scattata nell’ottobre 2023 in un hotel di lusso a Cannes ha innescato una delle campagne di boicottaggio più ramificate degli ultimi mesi. Protagonisti dello scatto: Theo Müller, patron dell’impero dello yogurt, e Alice Weidel, leader del partito di estrema destra tedesco AfD. Quell’immagine ha rappresentato il primo caso eclatante di un grande industriale che ha di fatto sdoganato e appoggiato pubblicamente l’ultradestra in Germania. Il risultato non si è fatto attendere. Su TikTok e altre piattaforme social è esplosa una campagna di boicottaggio che travalica i confini nazionali. Liste aggiornate dei prodotti Müller circolano quotidianamente, variando da Paese a Paese e includendo ogni marchio dell’impero alimentare: yogurt zuccherati, budini di ogni tipo, mascarponi, bevande al cioccolato e creme di riso. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo': soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin... agi.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello. A Belve aveva detto: «Il carcere? Non accadrà» leggo.it
L’aereo perde quota e si schianta su un’auto: il video, spaventoso thesocialpost.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Bene Pirovano oasport.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it