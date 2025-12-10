Müller il patron dello yogurt fa l’amore con l’ultradestra tedesca E parte il boicottaggio

Un’immagine scattata nell’ottobre 2023 in un hotel di lusso a Cannes ha scatenato un acceso dibattito online e una vasta campagna di boicottaggio. La foto ha coinvolto Müller, noto produttore di yogurt, e il suo presunto legame con figure dell’ultradestra tedesca, suscitando reazioni contrastanti e polemiche sui social media.

Una foto scattata nell'ottobre 2023 in un hotel di lusso a Cannes ha innescato una delle campagne di boicottaggio più ramificate degli ultimi mesi. Protagonisti dello scatto: Theo Müller, patron dell'impero dello yogurt, e Alice Weidel, leader del partito di estrema destra tedesco AfD. Quell'immagine ha rappresentato il primo caso eclatante di un grande industriale che ha di fatto sdoganato e appoggiato pubblicamente l'ultradestra in Germania. Il risultato non si è fatto attendere. Su TikTok e altre piattaforme social è esplosa una campagna di boicottaggio che travalica i confini nazionali. Liste aggiornate dei prodotti Müller circolano quotidianamente, variando da Paese a Paese e includendo ogni marchio dell'impero alimentare: yogurt zuccherati, budini di ogni tipo, mascarponi, bevande al cioccolato e creme di riso.