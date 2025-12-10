Muggiò Giovanna Piras trovata morta in casa | autopsia per risolvere il giallo

A Muggiò, Monza e Brianza, è stata trovata morta in casa Giovanna Piras. L'autorità ha disposto urgentemente un'autopsia, prevista per domani, per chiarire le cause del decesso e fare luce sul caso ancora irrisolto.

Muggiò (Monza e Brianza), 10 dicembre 2025 – L’autopsia, che verrà eseguita domani, è stata disposta con la massima urgenza. Perché la Procura di Monza ritiene l’esito un indispensabile punto di partenza per risolvere il giallo sul ritrovamento nella sua abitazione di Giovanna Piras, impiegata in pensione di 80 anni, che giaceva senza vita a terra con un asciugamano sul volto. Resta infatti un mistero cosa sia accaduto nell’appartamento al primo piano della casa di ringhiera nella cittadina brianzola. Quando nel primo pomeriggio sono arrivati sul posto i carabinieri della Compagnia di Desio, hanno trovato la porta chiusa dell’appartamento, che presentava però il blocchetto della serratura asportato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Muggiò, Giovanna Piras trovata morta in casa: autopsia per risolvere il giallo

