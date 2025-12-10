Mucche ballerine lo spettacolo all' Auditorium Gramsci di Ivrea
Venerdì 12 dicembre alle 21 presso l'Auditorium del Liceo Scientifico Gramsci di Ivrea, si terrà la presentazione dello spettacolo
Appuntamento prenatalizio e a ingresso libero per la stagione 2526 MorenicaNET To the community in una sede d’eccezione come l’Auditorium del Liceo Scientifico Gramsci di Ivrea, venerdì 12 dicembre alle ore 21 per la presentazione dello spettacolo Mucche Ballerine, in occasione delle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
A Ivrea arrivano le “Mucche Ballerine”: la Resistenza vista da una reina valdostana - La stagione Morenica_NET To the Community 2025/26 apre il suo appuntamento prenatalizio con uno spettacolo che porta sul palco un pezzo di memoria storica attraverso l’ironia, la poesia e l’assurdo. Segnala giornalelavoce.it
Galateo della bomboniera della cresima e idee originali periodicodaily.com
Natale sul Garda. Dove l’atmosfera alpina incontra l’incanto del lago quotidiano.net
"Allarme sicurezza? Noi lo diciamo da anni" ilrestodelcarlino.it
Pace, conti, scommesse e nuove generazioni. Viaggio (e tagliando) nell’agenda di Giorgetti ilfoglio.it
La carica di Anduril: cosi l’industria della Difesa Usa punta sul riarmo dell’Asia it.insideover.com
Ospedale sotto esame. Bene parto e ambito cardiocircolatorio ilrestodelcarlino.it