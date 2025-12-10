Moviola Juve Pafos LIVE | gli episodi dubbi del match

Ecco un riepilogo degli episodi più discussi e controversi durante la moviola della partita tra Juventus e Pafos, valida per la sesta giornata di Champions League. Analizziamo gli interventi arbitrali e i momenti chiave che hanno suscitato discussioni tra gli appassionati e gli esperti.

Moviola Juve Pafos: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la sesta giornata di Champions League. La Juve affronta il Pafos per la sesta giornata di Champions League. Arbitra l’incontro Jesus Gil Manzano. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso, mentre il quarto ufficiale sarà José Luis Munuera. La direzione del VAR vedrà all’opera l’arbitro Guillermo Cuadra Fernandez con il supporto dell’arbitro Cesar Soto Grado. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. JUVE PAFOS LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Juve Pafos. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match

Juve Pafos LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Champions League 2025/26 - Juve Pafos LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Champions League 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Per rimanere agganciata al treno p ... Riporta juventusnews24.com

Juventus-Pafos LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Pafos di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it

Napoli Juve, Open Var analizza gli episodi da moviola Così sul fallo commesso da Kalulu - facebook.com Vai su Facebook

#NapoliJuve 2-1 ? La moviola dei giornali Vai su X