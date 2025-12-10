Moviola Inter Liverpool Tuttosport meno duro con l’arbitro Zwayer Il vero errore…
L'analisi della moviola di Inter-Liverpool evidenzia le valutazioni contrastanti tra diverse testate. Tuttosport critica l'arbitro Zwayer, ma si mostra meno severo rispetto ad altre opinioni. L'articolo approfondisce gli errori arbitrali e le loro implicazioni, offrendo un quadro dettagliato delle decisioni prese durante la partita.
L'arbitraggio del tedesco Felix Zwayer nella sfida di Champions League tra l' Inter e il Liverpool è stato giudicato insufficiente da Tuttosport, che gli assegna un voto 5, criticando in particolare la gestione del VAR sugli episodi chiave. Nonostante il gol del Liverpool fosse stato inizialmente convalidato, il VAR è intervenuto correttamente: il braccio dell'attaccante francese Hugo Ekitiké sul tocco prima della rete si vedeva chiaramente a occhio nudo, e il video assistente ha salvato l'arbitro dalla svista.
