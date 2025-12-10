Moviola Inter Liverpool quotidiani a senso unico nel giudizio su Zwayer! Le valutazioni sul rigore assegnato agli inglesi per il contatto Bastoni Wirtz
Le decisioni arbitrali nella partita tra Inter e Liverpool continuano a suscitare discussioni, con i quotidiani che esprimono giudizi unanimi sul rigore assegnato agli inglesi. L'analisi si concentra sul contatto Bastoni-Wirtz e sulla prestazione di Zwayer, evidenziando come le valutazioni abbiano influenzato un match equilibrato fino all'ultimo minuto.
La sconfitta dell'Inter contro il Liverpool in Champions League resta al centro delle analisi del giorno dopo, soprattutto per le decisioni arbitrali che hanno condizionato una partita equilibrata fino al finale.
La prestazione della squadra degli arbitri nel match perso 1-
