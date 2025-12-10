Moviola Inter Liverpool l’episodio chiave del match di Champions League

Nella sfida di San Siro tra Inter e Liverpool, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, l'episodio arbitrale chiave ha avuto un ruolo determinante nell'andamento del match. Analizziamo nel dettaglio l'azione che ha suscitato maggiori discussioni e il suo impatto sulla partita.

Moviola Inter Liverpool, l’episodio arbitrale chiave del match delle 21 di San Siro, valido per la sesta giornata di League Phase di Champions League L’episodio chiave della moviola del match Inter Liverpool, valida per la sesta giornata di League Phase di Champions League. Dirige la sfida l’arbitro Felix Zwayer. PRIMO TEMPO Il primo fallo arriva al minuto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Inter Liverpool, l’episodio chiave del match di Champions League

Moviola Inter, riparte Open Var! Nuove modalità e maggior trasparenza sulle decisioni arbitrali di Serie A

Moviola Ajax Inter: gli episodi dubbi del match di Champions League

Moviola Ajax Inter LIVE: l’episodio chiave del match di Champions League

?Moviola Inter-Como, Di Bello a metà: disciplinare da rivedere - facebook.com Vai su Facebook

?Moviola #InterComo, #DiBello a metà: disciplinare da rivedere Vai su X

Moviola Inter Liverpool, l’episodio chiave del match di Champions League - Moviola Inter Liverpool, l’episodio arbitrale chiave del match delle 21 di San Siro, valido per la sesta giornata di League Phase di Champions League L’episodio chiave della moviola del match Inter Li ... Segnala calcionews24.com