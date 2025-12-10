Moviola Inter Liverpool GdS boccia in pieno l’arbitro Zwayer | ecco il voto assegnatogli

L'analisi della partita Inter-Liverpool evidenzia le decisioni arbitrali di Zwayer, giudicate negativamente dalla Gazzetta dello Sport. L'articolo approfondisce le valutazioni e il voto assegnato all'arbitro, sottolineando le controversie emerse durante il match.

Inter News 24 Moviola Inter Liverpool, la Gazzetta dello Sport boccia in pieno l’arbitro Zwayer. Ecco il voto negativo che gli è stato assegnato. L’amara sconfitta dell’ Inter contro il Liverpool in Champions League è stata fortemente condizionata dalle decisioni arbitrali, in particolare dal rigore decisivo concesso ai Reds. La Gazzetta dello Sport analizza al moviola gli episodi salienti, bocciando duramente l’operato dell’arbitro tedesco Felix Zwayer. I contatti del primo tempo: Lautaro e il gol annullato. Nel primo tempo, l’arbitro ha gestito correttamente alcuni episodi. Al 13° minuto, è stato giusto assegnare solo l’ammonizione al capitano dei nerazzurri Lautaro Martínez per il brutto contatto sul difensore scozzese Andrew Robertson: l’attaccante argentino ha ritratto le gambe, evitando conseguenze peggiori. 🔗 Leggi su Internews24.com

