Movida violenta in San Frediano Giovane finisce in ospedale

Una serata di svago nel cuore di San Frediano si è trasformata in un episodio di violenza, quando un giovane di 28 anni è stato aggredito e ferito durante un'uscita nel centro storico. L'episodio, avvenuto lunedì sera a pochi passi da piazza San Frediano, ha suscitato preoccupazione nella zona per la crescente presenza di episodi di movida violenta.

Una piacevole serata di svago, dopo un lungo weekend di festeggiamenti, si è trasformata in un incubo per un giovane di 28 anni, aggredito e colpito violentemente al volto lunedì sera da un gruppo di coetanei nel cuore del centro storico, a pochi passi da piazza San Frediano. Erano da poco passate le 23 quando, in una tranquilla atmosfera natalizia, si è consumato l'ennesimo episodio di violenza che ha scosso ancora una volta la nostra città. Purtroppo, infatti, eventi del genere sembrano essere sempre più frequenti nel centro storico. Proprio una settimana fa, un altro gruppo di giovani era stato coinvolto in una maxi rissa, facendo finire in ospedale persino uno dei genitori.

