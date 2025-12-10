Movida in centro | in 7 ad urinare su palazzi e negozi sanzionati

Durante una serata di movida nel centro di La Spezia, sette giovani sono stati sanzionati per comportamenti irrispettosi e dannosi, tra cui l'urinare sui negozi e il disturbo con musica ad alto volume. L'episodio evidenzia le problematiche legate alla gestione della movida e alla tutela del decoro urbano.

La Spezia, 10 dicembre 2025 – Musica ad alto volume, monopattini con una potenza da motocicletta e sette ragazzi ad urinare sulle saracinesche dei negozi chiusi. Ecco alcuni interventi della polizia locale che, nelle serate di venerdì e sabato scorsi, ha intensificato l’attività di prevenzione e controllo nel centro urbano, con particolare riferimento alle aree maggiormente interessate dalla movida. I servizi hanno evidenziato un generale calo delle infrazioni in orario notturno, dato che conferma l’efficacia della costante attività di presidio svolta sul territorio e campagna informativa avviata a novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Movida in centro: in 7 ad urinare su palazzi e negozi, sanzionati

La movida in centro storico continua a far discutere Urla fino a notte fonda, ragazzi che urinano sui muri dei palazzi. Scorribande e comportamenti incivili. Come accade ormai spesso ad ogni week end , la notte fra sabato e domenica, per molti residenti del ce - facebook.com Vai su Facebook

‘Movida sicura’ a Catania: controlli a tappeto in centro storico dlvr.it/TPh1HK #Catania #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Movida in centro: in 7 ad urinare su palazzi e negozi, sanzionati - Musica ad alto volume e un monopattino con una potenza super nei controlli della polizia locale supportata dagli steward ... Si legge su msn.com