Movida in centro | in 7 ad urinare su palazzi e negozi sanzionati
Durante una serata di movida nel centro di La Spezia, sette giovani sono stati sanzionati per comportamenti irrispettosi e dannosi, tra cui l'urinare sui negozi e il disturbo con musica ad alto volume. L'episodio evidenzia le problematiche legate alla gestione della movida e alla tutela del decoro urbano.
La Spezia, 10 dicembre 2025 – Musica ad alto volume, monopattini con una potenza da motocicletta e sette ragazzi ad urinare sulle saracinesche dei negozi chiusi. Ecco alcuni interventi della polizia locale che, nelle serate di venerdì e sabato scorsi, ha intensificato l’attività di prevenzione e controllo nel centro urbano, con particolare riferimento alle aree maggiormente interessate dalla movida. I servizi hanno evidenziato un generale calo delle infrazioni in orario notturno, dato che conferma l’efficacia della costante attività di presidio svolta sul territorio e campagna informativa avviata a novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La movida in centro storico continua a far discutere Urla fino a notte fonda, ragazzi che urinano sui muri dei palazzi. Scorribande e comportamenti incivili. Come accade ormai spesso ad ogni week end , la notte fra sabato e domenica, per molti residenti del ce - facebook.com Vai su Facebook
‘Movida sicura’ a Catania: controlli a tappeto in centro storico dlvr.it/TPh1HK #Catania #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
Movida in centro: in 7 ad urinare su palazzi e negozi, sanzionati - Musica ad alto volume e un monopattino con una potenza super nei controlli della polizia locale supportata dagli steward ... Si legge su msn.com
Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo': soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin... agi.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello. A Belve aveva detto: «Il carcere? Non accadrà» leggo.it
L’aereo perde quota e si schianta su un’auto: il video, spaventoso thesocialpost.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Bene Pirovano oasport.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it