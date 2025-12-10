Mourinho | Misi Pogba in panchina per far giocare McTominay lo United ha fatto un errore gigante a cederlo

Josè Mourinho, attuale allenatore del Benfica, ha commentato la sua decisione di mettere Pogba in panchina per far spazio a McTominay, sottolineando come, secondo lui, lo United abbia commesso un grave errore cedendo il francese. Le sue parole arrivano in vista del match di Champions contro il Napoli, offrendo uno sguardo sulle sue opinioni riguardo alle scelte di mercato e alla squadra inglese.

Josè Mourinho, tecnico del Benfica, ha parlato a Prime Video prima del match contro il Napoli in Champions. Le parole di Mourinho. « Il Napoli è più forte di noi: più forte individualmente, più forte come squadra. Ha un potenziale diverso dal nostro. Io dico: se facciamo undici uomini contro undici uomini, perdiamo. Dobbiamo essere squadra. E se non siamo, ovviamente, forti, dobbiamo essere intelligenti e giocare da squadra, perché il Napoli è una bravissima squadra ». Che idea si è fatto del gioco del Napoli degli ultimi anni? « Hanno vinto negli ultimi anni due scudetti, in modo diverso, con allenatori diversi, con idee diverse, con qualche giocatore che è sempre lì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mourinho: «Misi Pogba in panchina per far giocare McTominay, lo United ha fatto un errore gigante a cederlo»

Conte in panchina continua a trovare soluzioni, laddove Mourinho ha perso il tocco (Gazzetta) - La Gazzetta dello Sport dedica un focus alla sfida di questa sera tra il Napoli e il Benfica che sarà anche tanto una sfida tra i due allenatori: Conte e Mourinho. ilnapolista.it scrive

Mourinho torna in panchina: occasione immediata dopo l’esonero - Nel futuro di José Mourinho, dopo l’addio burrascoso al Fenerbahce, arriva una svolta non di poco conto. Secondo calciomercato.it