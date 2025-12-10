Motorola stupisce tutti al via il rilascio anticipato del nuovo aggiornamento | Android 16 arriva anche in Europa

Motorola annuncia il rilascio anticipato di Android 16, portando nuove funzionalità, miglioramenti di sicurezza e opzioni di personalizzazione. Il programma beta si amplia anche in Europa, coinvolgendo il modello Moto G56, offrendo agli utenti un'anteprima delle novità in arrivo con l'ultimo aggiornamento del sistema operativo.

L'azienda amplia il programma beta coinvolgendo Moto G56 anche in Europa: nuove funzioni, sicurezza avanzata e personalizzazione tra le novità di Android 16. Motorola continua a sorprendere il mercato degli smartphone con un'accelerazione significativa nel rilascio di aggiornamenti software. Dopo aver recentemente inaugurato la beta di Android 16 per i modelli Moto G75 e Moto G67, l'azienda statunitense amplia il programma di test includendo anche il Moto G56, offrendo così agli utenti europei e di altre regioni un'opportunità anticipata di provare il nuovo sistema operativo prima della sua diffusione stabile prevista nel corso del 2026.