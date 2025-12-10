Mostra su Giovanni Fattori domenica 14 dicembre visita guidata con degustazione
Domenica 14 dicembre alle 10.30, si svolgerà una visita guidata alla mostra “Giovanni Fattori – Una rivoluzione in pittura”. L’evento include una degustazione finale, offrendo un’occasione unica per scoprire l’opera del maestro toscano e approfondire il suo ruolo nel panorama artistico. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura.
Domenica 14 dicembre, alle 10.30, nuova visita guidata alla mostra "Giovanni Fattori – Una rivoluzione in pittura" con degustazione finale. L'iniziativa si svolge sotto l'egida di Vetrina Toscana, organizzata da Confesercenti in collaborazione con Agave Cooperativa, e rientra nella programmazione.
