Mostra ' Proposte improbabili per migliorare Pisa' su Tuono Pettinato

Pisatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È aperta al Bastione del Parlascio la mostra 'Proposte improbabili per migliorare Pisa', dedicata alle opere del fumettista Tuono Pettinato. L'esposizione ripercorre alcune tappe del suo percorso artistico e il suo legame con la città natale, offrendo uno sguardo originale e ironico sulle possibili trasformazioni di Pisa.

