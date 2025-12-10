Mostra 100 presepi | viaggio nella natività a Città Fiera
A Città Fiera torna la tradizionale Mostra 100 Presepi, un evento che celebra la Natività attraverso 110 opere artigianali realizzate da privati, associazioni, oratori e scuole. Disposta su 600 metri quadrati, l'esposizione offre un viaggio tra creatività e tradizione, rinnovando ogni anno l'appuntamento con la magia del Natale.
Si rinnova a Città Fiera l'appuntamento annuale con la Mostra 100 Presepi, anche quest'anno in uno spazio di 600 metri quadri con 110 opere artigianali realizzate da privati, associazioni, oratori e scuole. Ogni opera è unica e viene pensata dall'autore per raccontare la natività attraverso la.
Natale, più di 100 presepi da tutto il mondo in mostra in Vaticano - facebook.com Vai su Facebook
Alle 16 di oggi sarà inaugurata la mostra "100 presepi in #Vaticano" in piazza San Pietro. Saranno precisamente 132 i #presepi in esposizione, realizzati da artisti provenienti da 23 Paesi del mondo. @Evange_it @Iubilaeum_25 Vai su X
"Mostra 100 presepi" al Città Fiera: 110 interpretazioni della natività in ben 600mq dedicati - UDINE – Si rinnova anche quest’anno, negli ampi spazi di Città Fiera, l’appuntamento con la Mostra 100 presepi, un percorso espositivo che accompagna i visitatori in un autentico viaggio nella ... Scrive nordest24.it
