Mostra 100 presepi | viaggio nella natività a Città Fiera

Udinetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Città Fiera torna la tradizionale Mostra 100 Presepi, un evento che celebra la Natività attraverso 110 opere artigianali realizzate da privati, associazioni, oratori e scuole. Disposta su 600 metri quadrati, l'esposizione offre un viaggio tra creatività e tradizione, rinnovando ogni anno l'appuntamento con la magia del Natale.

Si rinnova a Città Fiera l’appuntamento annuale con la Mostra 100 Presepi, anche quest’anno in uno spazio di 600 metri quadri con 110 opere artigianali realizzate da privati, associazioni, oratori e scuole. Ogni opera è unica e viene pensata dall’autore per raccontare la natività attraverso la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

"Mostra 100 presepi" al Città Fiera: 110 interpretazioni della natività in ben 600mq dedicati - UDINE – Si rinnova anche quest’anno, negli ampi spazi di Città Fiera, l’appuntamento con la Mostra 100 presepi, un percorso espositivo che accompagna i visitatori in un autentico viaggio nella ... Scrive nordest24.it