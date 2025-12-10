Mostra 100 presepi | viaggio nella natività a Città Fiera

A Città Fiera torna la tradizionale Mostra 100 Presepi, un evento che celebra la Natività attraverso 110 opere artigianali realizzate da privati, associazioni, oratori e scuole. Disposta su 600 metri quadrati, l'esposizione offre un viaggio tra creatività e tradizione, rinnovando ogni anno l'appuntamento con la magia del Natale.

Si rinnova a Città Fiera l’appuntamento annuale con la Mostra 100 Presepi, anche quest’anno in uno spazio di 600 metri quadri con 110 opere artigianali realizzate da privati, associazioni, oratori e scuole. Ogni opera è unica e viene pensata dall’autore per raccontare la natività attraverso la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it