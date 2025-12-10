Mosca | La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette

Imolaoggi.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'affermazione di Mosca che le promesse di elezioni di Zelensky rappresentano un “teatro delle marionette” riflette le tensioni tra Russia e Ucraina. Zelensky ha dichiarato che le elezioni si terranno se gli occidentali garantiranno la sicurezza, ma questa promessa viene vista da Mosca come una messa in scena manipolata.

“La promessa di elezioni di Zelensky è come il teatro delle marionette” La promessa del presidente Volodymyr Zelensky di tenere elezioni in Ucraina se gli occidentali ne garantiranno la sicurezza, sembra una scena del teatro delle marionette. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Zelensky dice di volere “l’indipendenza” dell’Ucraina,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

