Mosca | La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette
L'affermazione di Mosca che le promesse di elezioni di Zelensky rappresentano un “teatro delle marionette” riflette le tensioni tra Russia e Ucraina. Zelensky ha dichiarato che le elezioni si terranno se gli occidentali garantiranno la sicurezza, ma questa promessa viene vista da Mosca come una messa in scena manipolata.
“La promessa di elezioni di Zelensky è come il teatro delle marionette” La promessa del presidente Volodymyr Zelensky di tenere elezioni in Ucraina se gli occidentali ne garantiranno la sicurezza, sembra una scena del teatro delle marionette. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Zelensky dice di volere “l’indipendenza” dell’Ucraina,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Mosca: 'Pronti a reagire se l'Europa schiera truppe in Ucraina. Un teatrino la promessa di Zelensky sul voto'. Kiev: 'Attacco russo alla regione di Odessa nella notte, danneggiate infrastrutture' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Mosca: promessa di Zelensky di tenere elezioni è come un teatro delle marionette Vai su X
Guerra Ucraina, Mosca: «La promessa di Zelensky di tenere elezioni è come un teatro delle marionette» - La promessa del presidente Volodymyr Zelensky di tenere elezioni in Ucraina se gli occidentali ne garantiranno la sicurezza, sembra una scena del teatro delle marionette. ilmessaggero.it scrive
