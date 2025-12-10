Mosca | con Usa su Kiev pace non tregua

Servizitelevideo.rai.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosca commenta le dichiarazioni di Trump sull'Ucraina, ritenendole in linea con la propria posizione. L'ex presidente statunitense ha espresso opinioni su non ingresso dell'Ucraina nella NATO, territori e avanzamenti di Kiev, suscitando reazioni e analisi sulla complessa situazione geopolitica tra Russia, USA e Ucraina.

11.30 "Quanto detto da Trump nell'intervista a Politico sul non ingresso dell'Ucraina nella Nato, sui territori e sulla perdita di terreno di Kiev è 'in linea' con la posizione della Russia". Così il portavoce del Cremlino Peskov. Peskov ha plaudito anche alle parole di Trump sul fatto che la guerra in Ucraina sia destinata a essere vinta dalla Russia. Definisce "molto importanti" le parole di Trump sulle "prospettive di una soluzione pacifica" in Ucraina con "firme di documenti appropriati" e non "tregua energetica" proposta da Kiev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

La Polonia fa decollare i jet mentre Mosca attacca Kiev. Bloomberg: «Per Putin, Trump non agirà. L'escalation è la strada migliore»

Ucraina, senza fondi né soldati Kiev crolla: l’Europa paga la guerra per evitare la disfatta, Mosca avanza su ogni fronte

L'attacco ibrido con droni su Danimarca e Norvegia: perché riguarda Kiev e la guerra (e cosa vorrebbe dimostrare Mosca)

mosca usa kiev pacePace in Ucraina, intesa Usa-Kiev: “Serve un impegno serio da Mosca”. Ecco cosa emerge dai documenti del Dipartimento di Stato americano - "Americani e ucraini hanno concordato sul quadro degli accordi di sicurezza" e parlato delle "capacità di deterrenza necessarie per sostenere una pace duratura" ... affaritaliani.it scrive