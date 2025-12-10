Mosca | con Usa su Kiev pace non tregua

Mosca commenta le dichiarazioni di Trump sull'Ucraina, ritenendole in linea con la propria posizione. L'ex presidente statunitense ha espresso opinioni su non ingresso dell'Ucraina nella NATO, territori e avanzamenti di Kiev, suscitando reazioni e analisi sulla complessa situazione geopolitica tra Russia, USA e Ucraina.

11.30 "Quanto detto da Trump nell'intervista a Politico sul non ingresso dell'Ucraina nella Nato, sui territori e sulla perdita di terreno di Kiev è 'in linea' con la posizione della Russia". Così il portavoce del Cremlino Peskov. Peskov ha plaudito anche alle parole di Trump sul fatto che la guerra in Ucraina sia destinata a essere vinta dalla Russia. Definisce "molto importanti" le parole di Trump sulle "prospettive di una soluzione pacifica" in Ucraina con "firme di documenti appropriati" e non "tregua energetica" proposta da Kiev.

La Polonia fa decollare i jet mentre Mosca attacca Kiev. Bloomberg: «Per Putin, Trump non agirà. L'escalation è la strada migliore»

Ucraina, senza fondi né soldati Kiev crolla: l’Europa paga la guerra per evitare la disfatta, Mosca avanza su ogni fronte

L'attacco ibrido con droni su Danimarca e Norvegia: perché riguarda Kiev e la guerra (e cosa vorrebbe dimostrare Mosca)

Mosca: 'Pronti a reagire se l'Europa schiera truppe in Ucraina. Un teatrino la promessa di Zelensky sul voto'. Kiev: 'Attacco russo alla regione di Odessa nella notte, danneggiate infrastrutture' #ANSA

Mosca incrimina dirigenti Kiev per genocidio, ma non Zelensky

Pace in Ucraina, intesa Usa-Kiev: "Serve un impegno serio da Mosca". Ecco cosa emerge dai documenti del Dipartimento di Stato americano - "Americani e ucraini hanno concordato sul quadro degli accordi di sicurezza" e parlato delle "capacità di deterrenza necessarie per sostenere una pace duratura"