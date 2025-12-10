Mosca attacca Zelensky sulle elezioni e intensifica i toni | nuovi raid russi su Odessa
Mosca critica le dichiarazioni di Zelensky sulle possibili elezioni in Ucraina, intensificando le tensioni con un nuovo ciclo di raid russi su Odessa. Il Cremlino ha espresso ferme critiche alla proposta del presidente ucraino, sottolineando le difficoltà e le preoccupazioni legate a un eventuale voto, mentre i raid militari continuano a segnare il clima di conflitto nella regione.
Le critiche del Cremlino alla proposta di elezioni in Ucraina. La Russia interviene duramente sulla dichiarazione del presidente Volodymyr Zelensky, secondo cui l'Ucraina sarebbe pronta a tenere nuove elezioni qualora l'Occidente ne garantisse la sicurezza. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha liquidato l'annuncio come "una scena da teatro delle marionette", criticando l'apparente contraddizione tra la richiesta di aiuto esterno e il concetto stesso di "indipendenza". Secondo Zakharova, Zelensky sostiene di voler difendere la "sovranità" del Paese, ma allo stesso tempo chiede ad altri Stati di assicurare le condizioni per un voto definito "democratico".
Guerra Ucraina, Mosca: «La promessa di Zelensky di tenere elezioni è come un teatro delle marionette» - La promessa del presidente Volodymyr Zelensky di tenere elezioni in Ucraina se gli occidentali ne garantiranno la sicurezza, sembra una scena del teatro delle marionette.
