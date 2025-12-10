Morvillo a Palermo Galli a Genova Santalucia a Roma | i volti dell’Anm per il No al referendum sulla riforma Nordio
Il Comitato per il No dell’Anm sceglie i suoi rappresentanti principali in diverse città italiane in vista del referendum sulla riforma Nordio, che mira a modificare la separazione tra carriere di giudici e pubblici ministeri e a introdurre il sorteggio per la selezione dei membri del Csm. Morvillo, Galli e Santalucia sono i volti scelti per questa campagna.
Alfredo Morvillo a Palermo, Alessandra Galli a Genova, Giuseppe Santalucia a Roma. Il Comitato per il No fondato dall’ Associazione nazionale magistrati sceglie i suoi frontman in tutta Italia in vista della campagna per il referendum sulla riforma Nordio, che separa le carriere di giudici e pm e introduce il sorteggio per la selezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura. In Sicilia l’assemblea territoriale del comitato ha scelto come presidente Alfredo Morvillo, magistrato in pensione – ha chiuso la carriera da procuratore capo a Trapani – e fratello di Francesca, giudice e moglie di Giovanni Falcone, morta insieme a lui nella strage di Capaci del 23 luglio 1992. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
