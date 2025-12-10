Morto Walter Femminella tre giorni dopo il terribile incidente stradale

Walter Femminella, 36 anni, ha perso la vita tre giorni dopo un grave incidente stradale avvenuto a Molinella. L'uomo, rimasto coinvolto nello scontro lo scorso sabato, non è riuscito a superare le ferite riportate, portando a una tragica perdita.

