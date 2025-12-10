Morto Walter Femminella tre giorni dopo il terribile incidente stradale
Walter Femminella, 36 anni, ha perso la vita tre giorni dopo un grave incidente stradale avvenuto a Molinella. L'uomo, rimasto coinvolto nello scontro lo scorso sabato, non è riuscito a superare le ferite riportate, portando a una tragica perdita.
Non ce l'ha fatta Walter Femminella, il 36enne che lo scorso sabato era rimasto coinvolto nel grave incidente avvenuto a Molinella. Femminella, originario di Sassano in provincia di Salerno ma residente da anni nel Bolognese, era alla guida della sua Smart in via Malvezza quando ha perso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Andrea Delogu, morto il fratello Evan: la notizia appresa al telefono, il dolore di papà Walter, l'abbraccio di Ballando
Walter Femminella è morto a 36 anni: si era schiantato con la Smart contro un muro
È MORTO IL 36ENNE ORIGINARIO DI SASSANO WALTER FEMMINELLA, ERA RIMASTO GRAVEMENTE FERITO IN UN INCIDENTE STRADALE Si è spento dopo giorni di lotta tra la vita e la morte all’ospedale Maggiore di Bologna il 36enne Walt - facebook.com Vai su Facebook
Morto Walter Femminella: 36 anni, si era schiantato con l’auto a Molinella Vai su X
Walter «Wolly» Femminella muore a 36 anni in un incidente stradale a Molinella: lo schianto con l'auto contro un muro - Dopo tre giorni in ospedale è morto a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente: il meccanico era alla guida della sua Smart ... Da corrieredibologna.corriere.it
