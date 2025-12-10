Morto Walter Femminella tre giorni dopo il terribile incidente stradale

Bolognatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Walter Femminella, 36 anni, ha perso la vita tre giorni dopo un grave incidente stradale avvenuto a Molinella. L'uomo, rimasto coinvolto nello scontro lo scorso sabato, non è riuscito a superare le ferite riportate, portando a una tragica perdita.

Non ce l'ha fatta Walter Femminella, il 36enne che lo scorso sabato era rimasto coinvolto nel grave incidente avvenuto a Molinella. Femminella, originario di Sassano in provincia di Salerno ma residente da anni nel Bolognese, era alla guida della sua Smart in via Malvezza quando ha perso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

