Morto nello schianto venerdì l' ultimo saluto a Maurizio Falzetti

Tolentino, 10 dicembre 2025 – È stato fissato per venerdì, alle 10, nella chiesa dello Spirito Santo di Tolentino il funerale del 49enne Maurizio Falzetti, morto nell'incidente stradale di ieri sulla statale 78. Era alla guida del suo camion, che trasportava una grande quantità di breccia (un trasporto eccezionale), quando all'improvviso a San Ginesio, per cause in corso di accertamento, in un tratto in curva, aveva preso un muretto. Il mezzo pesante si era ribaltato su un fianco, senza coinvolgere altri mezzi. Per Falzetti purtroppo non c'era stato nulla da fare. Gli operatori sanitari giunti sul posto non avevano potuto fare altro che constatare il decesso.