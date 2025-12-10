Morto Masetto Pace storico volto tv di Video Caesar e Tele Nove
È scomparso Masetto Pace, figura legata da lungo tempo alla televisione abruzzese. Conosciuto come volto storico di Video Caesar e Tele Nove, Pace ha rappresentato un punto di riferimento nel panorama mediatico regionale. La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nel mondo dell’informazione e della televisione locale.
Mondo della televisione abruzzese in lutto per la scomparsa di Masetto Pace, giornalista e storico volto di Video Caesar prima e Tele Nove poi.Pace ha vissuto l'epoca d'oro delle televisioni locali in Abruzzo quando erano numerose le emittenti che trasmettevano.E ognuno di queste aveva una sua. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
